Während YouTube-Challenge: Fünfjähriger bei Verkehrsunfall in Rom getötet

Rom – Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwoch ein fünf Jahre alter Bub in Italien gestorben. Ursache soll eine tödliche Challenge für ein YouTube-Video gewesen sein. Die Justiz ermittelt gegen einen 20 Jahre alten Mann. Er hatte einen Lamborghini gelenkt, mit dem er gegen das Fahrzeug geprallt war, in dem der Bub mit seiner Mutter und Schwester unterwegs war. Die Mutter und die jüngere Schwester wurden schwer verletzt, teilten die Behörden am Donnerstag mit.