Zum zweiten Mal in Tirol: Georgische Botschafterin in Innsbruck empfangen

Bereits 2021 war Georgiens Botschafterin Ketevan Tsikhelashvili in der Alpenregion, um die ersten wirtschaftlichen Bande zu knüpfen. Im Juni wurde sie erneut in Empfang genommen, unter anderem im Beisein von LH Anton Mattle.

Innsbruck – Kürzlich gab es hohen Besuch in Innsbruck. Die Stadt nahm die Georgische Botschafterin Ketevan Tsikhelashvili in Empfang, die bereits 2021 nach Tirol eingeladen worden war. Im Fokus des Treffens standen die weitere Vertiefung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Georgien und Tirol, anlässlich des Unabhängigkeitstages fand zudem ein Auftritt der international bekannten Folklore-Gruppe „Basiani" statt. Organisiert wurde der Empfang von Günther Bonn, Gründer des Austrian Drug Screening Institute (ADSI), seit September 2021 auch Honorarkonsul für Georgien.

Als Honorarkonsul sei ihm sehr an der Beziehung zwischen Georgien, dem seit 1991 unabhängigen Staat im Südkaukasus als Schnittstelle zwischen Europa und Asien, gelegen, wird Bonn in einer Aussendung am Donnerstag zitiert. „Die Weiterentwicklung von Industrie und Handel, im Tourismus, Bildungsbereich, Gesundheitswesen, aber auch die Förderung des kulturellen Austausches zwischen unseren Ländern stand im Fokus unseres diesjährigen Treffens.“