Van Halen, Scooter oder DJ Ötzi: Zu welchem Song jubelt das ÖFB-Team künftig?

Wien – Zum Ende der Qualifikation für die EURO 2016 in Frankreich spielten Arnatuovic und Co. den Titel „Samsara" von Tungevaag & Raaban in der Kabine rauf und runter. Nicht nur die Spieler fanden gefallen daran, sondern auch die Fans. So wurde der Song gut acht Jahre lang als ÖFB-Tor-Hymne verwendet.