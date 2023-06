Herz-Jesu- und Sonnwendfeuer in Tirol: Wir suchen die schönsten Leserfotos

Ob auf der Innsbrucker Nordkette, im Brixental, am Wilden Kaiser, in der Zugspitzarena oder im Tannheimer Tal: Auf vielen Tiroler Bergen sorgen am Wochenende wieder große Sonnwend- und/oder Herz-Jesu-Feuer für eine spektakuläre Kulisse.

Innsbruck – Ab diesem Wochenende „brennen“ in Tirol wieder die Berge: In fast allen Tälern wird am Samstag und/oder Sonntag mit großen Feuern der Sommer willkommen geheißen (er beginnt offiziell am 21. Juni).

Darüber hinaus sorgen zahlreiche Herz-Jesu-Feuer wieder für eine mystische Kulisse im Gebirge kurz nach Einbruch der Dunkelheit – sie gehen zurück auf den Herz-Jesu-Schwur im Jahr 1796, mit dem die Tiroler Einheit im Kampf gegen Franzosen und Bayern hergestellt werden sollte. Zum Zeichen des Schwurs wurden damals Bergfeuer entfacht.

📷🔥⛰ Bildergalerie mit den schönsten Leserfotos

Wir suchen die besten Leserfotos von den bergfeuern 2023 in Tirol: Einfach Fotos in der Galerie direkt hochladen.

Hier die Termine im Überblick:

📅 SAMSTAG (17. Juni)

🔥➤ Innsbruck: Die Sonnwendfeier auf der Innsbrucker Nordkette gilt als besonders spektakulär. Neben den Feuern an sich gibt es auch musikalisches Programm (DJ Gerry Playa feat. Susan P. - live Sax). Um 20.45 Uhr beginnt auf der Seegrube beim Kinderspielplatz die Fackelwanderung begleitet von der Geschichtenerzählerin Barbara Weber, die mit traditionellen Sagen und Geschichten für Kinder aufwartet. Kulinarisch verköstigen lassen kann man sich im Restaurant Seegrube. Die Nordkettenbahnen verkehren ab 18 Uhr halbstündlich. Die letzte Talfahrt von der höchstgelegenen Station am Hafelekar startet um 23 Uhr. Um 23.30 Uhr verlässt die letzte Gondel die Seegrube (es gelten die regulären Tarife der Nordkettenbahnen!).

Die Aussicht auf die Nordkette kann man auch vom Patscherkofel aus genießen. Die Patscherkofelbahn bleibt bis 23.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt um 22.00 Uhr).

🔥➤ Stubaital: Auf Elfer, Schlick und Co leuchten am Samstag unzählige Herz-Jesu-Feuer, die man von überall im Tal bestaunen kann, sofern es das Wetter zulässt. Am Sonntag finden dann vielerorts traditionelle Herz-Jesu-Prozessionen statt.

🔥➤ Hopfgarten im Brixental: Auch auf der Hohen Salve gibt es am Samstag eine Feier zur Sommersonnenwende. Ab 19.30 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung, ab 21 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher am großen Lagerfeuer wärmen. Auch Führungen durch die kleine Salvenkirche werden angeboten. Die Gondelbahnen von Hopfgarten und von Söll aus sind an diesem Tag von 19 bis 23 Uhr in Betrieb. Für die Berg- und Talfahrt mit der Salvenbahn muss ein Ticket gelöst werden. Alle Saisonkarten und Wanderpässe haben an diesem Abend Gültigkeit.

🔥➤ St. Johann in Tirol: In St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf gibt es auch heuer wieder unzählige Bergfreuer. Eine besonders schöne Aussicht gibt es von der Bergstation Harschbichl, die man mit den St. Johanner Bergbahnen erreicht. Bei klarer Sicht sind von hier oben viele hunderte Bergfeuer auf den Spitzen des Wilden Kaisers, Kalksteins, der Loferer und Leoganger Steinberge sowie am Kitzbüheler Horn zu sehen. Die Harschbichlbahnen fahren an diesem Abend durchgehend bis 21 Uhr. Die Talfahrt ist bis 24 Uhr möglich. Eine Berg- und Talfahrt kostet ab 21 Euro für Erwachsene, 18 Euro für Jugendliche und 11 Euro für Kinder. Tages-, Mehrtages- und Saisonkarten sind nicht gültig.

🔥➤ Ellmau: Auch am Wilden Kaiser wird die Sonnenwende mit Bergfeuern gefeiert. Mit der Hartkaiserbahn geht es von Ellmau aus hinauf zum Hartkaiser. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit wird dort das große Sonnwendfeuer entzündet. Kulinarisch werden die Besucher im Bergkaiser-Restaurant verköstigt. Für die Hartkaiserbahn wird ein Ticket benötigt.

🔥➤ Scheffau: „Brennende Berge“ gibt's am Samstag auch rund um den Brandstadl Scheffau, wo zahlreiche Sonnwendfeuer zu sehen sein werden. Durchgehender Betrieb der Gondelbahn Scheffau auf den Brandstadl bis 23 Uhr.

🔥➤ Niederau: Am Markbachjoch wird der Sommer mit einem großen Sonnwendfeuer begrüßt. Die Markbachjochbahn in Niederau befördert alle Gäste ab 18 Uhr zur Bergstation und zum Feuerplatz. Von dort bietet sich ein wunderschöner Ausblick auf Kitzbüheler und Zillertaler Alpen und bei guter Sicht bis ins Rofangebirge. Während das große Lagerfeuer entzündet wird, beginnen auch an den Bergflanken ringsum die Sonnwendfeuer zu leuchten. Auf der Markbachjochalm, an der Rübezahlhütte und bei der Norderbergalm gibt es dazu Musik und Tiroler Schmankerl. Die Talfahrt mit der Bergbahn ist bis 23 Uhr möglich. Für die Fahrt mit der Bergbahn muss ein Ticket gelöst werden. Preisinfos hier. Ersatztermin bei Schlechtwetter: 24. Juni 2023.

🔥➤ Alpbachtal: Am 17. Juni findet in Alpbach das traditionelle Herz-Jesu-Feuer statt. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit leuchten große Feuerbilder von den umliegenden Bergen. Vom Ort aus sind die Feuer meist sehr gut zu sehen. Wer lieber eine abendliche Wanderung einlegt, um näher dran zu sein, muss hier hin:

Gratlspitz, Alpbach

1er Kopf nahe dem Gratlspitz

Hochstrickl, Alpbach

Großer Beil oder Kleiner Beil, Inneralpbach

Dristenkopf nahe dem Gipfel vom Großen Galtenberg, Inneralpbach

Großer Galtenberg, Inneralpbach

🔥➤ Kartitsch: Am Herz-Jesu-Samstag werden auf den Bergen rund um Kartitsch in Osttirol rund 3000 Einzelfeuer entzündet. Mitunter erglüht der gesamte Grat des Karnischen Kamms, und sogar die Häuser im Dorf sind festlich geschmückt und erleuchtet.

🔥➤ Pitztal: Auf den Bergen im Pitztal leuchten dieses Wochenende zahlreiche Herz-Jesu-Feuer. Gut zu sehen sind sie etwa vom Hochzeiger aus. Dort findet auch ein Grillabend statt, bei dem man die umliegende Bergkulisse in entspannter Atmosphäre beobachten kann. Zwischen 17 und 18 Uhr findet die Bergfahrt mit der Gondelbahn zur Hochzeiger-Mittelstation statt, wo der Grillabend seinen Lauf nimmt. Um ca. 20 Uhr erfolgt dann eine gemeinsame Fahrt zum Sechszeiger mit kurzer Wanderung zu einem Aussichtspunkt, an dem man die Feuer besonders gut sehen kann. Die Talfahrt erfolgt um 22.30 Uhr. Anmeldung, Preise und nähere Informationen gibt's hier.

🔥➤ Ötztal: Die Herz-Jesu-Bergfeuer sorgen am Samstag auch im Ötztal für eine eindrucksvolle Bergkulisse. In Oetz kann man die Aussicht auf die Feuer beim traditionellen Platzkonzert der Musikkapelle Oetz (ab 20.30 Uhr beim Musikpavillon) genießen. Ein Herz-Jesu Konzert gibt auch die Trachten-Musikkapelle Umhausen ab 20 Uhr.

Herz-Jesu-Feuer im Ötztal (Archivfoto). © IMAGO/imageBROKER/Christian Schneider

📅 Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juni 2023

🔥➤ Tannheim: „Brennende Berge“ gibt es dieses Wochenende beim Herz-Jesu-Feuer im Tannheimer Tal. Kunstvolle, religiöse Symbole wie Kreuze, Tauben oder Herzen sind bei Einbruch der Dunkelheit für rund zwei Stunden auf den Bergen zu sehen. Am 17. Juni leuchten die Feuer in Nesselwängle und Grän-Haldensee, am 18. Juni in Tannheim, Zöblen, Schattwald und Jungholz.

📅 Sonntag, 18. Juni 2023

🔥➤ Landeck: Am Herz-Jesu-Sonntag steigen FeuerwehrkameradInnen der Feuerwehr Landeck auf den Thial, um dort das Herz-Jesu Feuer zu entzünden. Eine Absage ist in Falle von Schlechtwetter möglich (Infos hier).

🔥➤ Kaunertal: Um der Verbundenheit mit der Heimat besonderen Aus­druck zu verleihen, werden auch im Kaunertal am Herz-Jesu-Sonntag Bergfeuer entzündet. Zu sehen sind sie ab Einbruch der Dunkelheit.

📅 Samstag, 24. Juni 2023

🔥➤ Kramsach und Umgebung: Eine Woche nach den traditionellen Herz-Jesu-Feuern in Alpbach leuchten auch über Kramsach die Berge, dieses Mal allerdings, um die Sommersonnenwende zu feiern. Zu sehen ist das Spektakel ab Einbruch der Dunkelheit. Vom Tal aus sind die Feuer meist sehr gut zu sehen. Wer näher hin will, muss hier vorbeischauen:

Sonnwendjoch im Rofan, Kramsach

Brachalm Kundl

🔥➤ Ehrwald: In der Zugspitz Arena wird auch wieder ein eindrucksvolles Schauspiel geboten. Der breite Talkessel rund um Ehrwald, Lermoos und Biberwier ist die ideale Kulisse, wenn rund 10.000 einzelne Feuerstellen den Nachthimmel erleuchten. Die beste Aussicht auf das kostenlose Event gibt's hier: Veranstaltungszentrum beim Hallenbad, Restaurant Golfino, Loisachbrücke im Moos; Ersatztermin bei Schlechtwetter: 1. Juli 2023.

Herz-Jesu-Feuer auf der Zugspitze (Archivfoto). © via www.imago-images.de

📅 Samstag, 26. August 2023

🔥➤ Westendorf: Im Brixental leuchten die Bergfeuer traditionellerweise erst im Hochsommer. Mehr als 50.000 Fackeln formen beim Brixentaler Bergleuchten ab Einbruch der Dunkelheit eindrucksvolle Feuerbilder. Wer das Schauspiel von oben genießen möchte, kann die Alpenrosenbahn Westendorf (Sonderbetrieb von 19 bis 23 Uhr) nehmen. Im Tal wird beim Bergleuchtfest in Westendorf und Itter gefeiert. An diesem Abend gelten Sondertarife der Bergbahnen: Erwachsene 15 Euro, Jugendliche 9,60 Euro, Kinder 6,10 Euro.

📧 Wir haben einen Termin übersehen? Sollten wir einen Termin für ein Sonnwend- oder Herz-Jesu-Feuer in Ihrer Region übersehen haben, schicken Sie ihn uns einfach per E-Mail an forum@tt.com. Wir ergänzen unsere Liste gerne!