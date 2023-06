Herz-Jesu- und Sonnwendfeuer: So schön leuchteten die Berge in Tirol

Innsbruck – An diesem Wochenende „brannten“ in Tirol wieder die Berge: In fast allen Tälern wurde am Samstag mit großen Feuern der Sommer willkommen geheißen (er beginnt offiziell am 21. Juni). Darüber hinaus sorgten zahlreiche Herz-Jesu-Feuer wieder für eine mystische Kulisse im Gebirge kurz nach Einbruch der Dunkelheit – sie gehen zurück auf den Herz-Jesu-Schwur im Jahr 1796, mit dem die Tiroler Einheit im Kampf gegen Franzosen und Bayern hergestellt werden sollte. Zum Zeichen des Schwurs wurden damals Bergfeuer entfacht.