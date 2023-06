Bergfeuer, Kufstein Unlimited, Afro Meeting: Das ist am Wochenende los in Tirol

Straßenkünstler, Bands und DJs verwandeln die Kufsteiner Innenstadt am Wochenende wieder in eine Festivalzone, während zahlreiche Feuermotive in ganz Tirol wieder von den Bergen leuchten. In Telfs heizen am Sonntag die Rocker von Airbourne ein.

© Kufstein Unlimited, Bernhard Berger, Martin Philbey