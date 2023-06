Jets in der Schweiz bei Übung kollidiert: Teile stürzten auf den Boden

Großes Glück im Unglück hatten am Donnerstag Piloten der Patrouille Suisse. Bei einem Übungsflug prallten zwei Flugzeuge aufeinander, Teile flogen auf den Boden. Berichten zufolge blieben die Piloten unverletzt. Sie konnten die Flieger sicher landen.

Baar – Großer Schockmoment in der Schweizer Gemeinde Baar: Bei einer Übung der Kunstflugstaffel der Patrouille Suisse krachte es am Donnerstag. Was war passiert?

Zwei Jets in einer Vierergruppe kollidierten in der Luft, es gab einen lauten Knall und Teile stürzten vom Himmel. Die Nase eines F5-Tiger-Jets krachte, wie ein Armeesprecher gegenüber der Luzerner Zeitung berichtet, gegen die Fassade eines Hauses in Baar.

Beim Aufprall sollen Scheiben des Hauses zersprungen sein. Durch die Glassplitter wurde laut dem Verteidigungsministerium eine Person leicht verletzt. Auch ein Bremsschirm des Jets habe sich bei der Kollision mit dem anderen Flugzeug aktiviert.

Die Schweizer Luftwaffe trainierte für einen Auftritt am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug. Dieses soll am Freitag stattfinden. Ob und wie die Flugschau stattfindet, ist derzeit unklar. (TT.com)