Baum verkeilte sich: 18-Jähriger bei Holzarbeiten in Ainet verletzt

Ainet – Bei einem Forstunfall in Ainet verletzte sich am Donnerstag ein 18-jähriger Rumäne. Laut Polizei führte er um die Mittagszeit Holzschlägerungsarbeiten durch. Dabei zog er einen bereits umgeschnittenen Baum mit einer Winde in Richtung eines Holzsammelplatzes. Der Baum verkeilte sich, schnellte gegen den Fuß des Mannes und klemmte ihn ein.