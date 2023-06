Russischer Anti-Kriegs-Aktivist laut Anwältin in Haft gestorben

Rostow am Don – Ein russischer Anti-Kriegs-Aktivist ist nach Angaben seiner Anwältin nach mutmaßlichen Misshandlungen in Haft gestorben. Der 40-jährige Anatoli Beresikow habe am Donnerstag aus einem Gefängnis in der südrussischen Stadt Rostow am Don freigelassen werden sollen, teilte die Anwältin Irina Gak in einem am Mittwoch aufgenommenen Video auf Facebook mit. Beresikows Leiche sei am Mittwoch abgeholt worden.