Der Sommer nimmt Fahrt auf: Sonne pur und 30 Grad am Sonntag in Tirol

Der erste Hitzetag der Saison lässt heuer vergleichsweise lang auf sich warten. Am Sonntag werden nun aber Temperaturen um die 30 Grad für Tirol vorausgesagt.

Innsbruck ‒ Während in Westeuropa wie etwa in Deutschland oder England die 30-Grad-Marke bereits erreicht wurde, lässt der erste Hitzetag der Saison hierzulande weiterhin auf sich warten. Im Laufe des Wochenendes geht es dann bergauf mit den Temperaturen. Vor allem in Tirol soll es am Sonntag für den 1. Hitzetag mit mindestens 30 Grad reichen.

Vorher gerät Österreich vorübergehend unter den Einfluss eines Höhentiefs mit Kern über Polen. Damit stellt sich nochmals leicht wechselhaftes Wetter mit ein paar gewittrigen Schauern ein.

Ab dem Wochenende zeigt der Trend aber wieder klar nach oben. Subtropische Warmluft macht sich am Sonntag auf den Weg zu uns und sorgt für einen hochsommerlichen Tag mit viel Sonne. Am Montag und Dienstag könnte es mit Temperaturen von mehr als 30 Grad sogar noch heißer werden.

Sommertage: Innsbruck in Führung

Die bislang wärmsten Tage des Jahres waren der 22. Mai in Wien sowie der 2. Juni in Ferlach, als jeweils 29,2 Grad erreicht wurden. Bei der Anzahl an Sommertagen liegt derzeit Innsbruck mit 20 an der Spitze, dicht gefolgt von Feldkirch und Bludenz mit 19 sowie Bregenz und Ferlach mit 18.

In der Osthälfte fällt die Bilanz verhalten aus, so gab es etwa in Graz 8 Sommertage, in Wien 7 und in Eisenstadt nur 6. (TT.com)