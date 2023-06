Tirols SPÖ-Chef Dornauer muss gute Miene zu Innsbruck machen

Der Innsbrucker SPÖ-Klubchef Helmut Buchacher ist ein Fall für sich. Dass er wegen des neuen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler der Sozialdemokratie den Rücken kehren will, passt allerdings ins Bild des streitbaren Genossen. Buchacher ist in der Tat kein Linker. Der Vorwurf, dass er ein roter Rechtsausleger sei, entspringt jedoch dem beliebten Kastldenken eines selbstherrlichen Politestablishments. Der ehemalige Betriebsrat und Vorsitzende der Tiroler Mietervereinigung hat vielmehr den Anschluss an die Politik verloren.