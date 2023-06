Dreierlandtag wendet Eklat ab: VP und SP orten Licht am Horizont, für Opposition „Verrat von Riva“

Der von Tirol initiierte Leitantrag am Dreierlandtag in Riva wurde mehrheitlich angenommen. Aber erst, nachdem nach langwierigen Verhandlungen zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino ein abgewandelter Kompromisstext gefunden wurde. Während die schwarz-rote Landesregierung von einem „Schulterschluss“ auch in Sachen Slot-System sprach, beurteilte die Opposition den Antrag als wert- und zahnlos.