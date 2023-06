Sicher feiern, wenn Luisa hier ist: Teilnehmende Lokale in Lienz gesucht

Das Programm „Luisa ist hier“ soll Frauen vor K.-o.-Tropfen und Gewalt schützen. Auch in Lienz sind teilnehmende Lokale gesucht.

Lienz, Innsbruck – Im Club ist heute Party angesagt, der Alkohol fließt in Strömen. Doch in einer Ecke des Raumes fühlt sich eine junge Frau von zwei Männern in die Ecke gedrängt. Sie bekommt Angst.