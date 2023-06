Serleskirchl am Koppeneck wird Wirklichkeit

Mieders – In der Nähe der Bergstation der Serleslifte, mit direktem Blick auf die Serles, entsteht das Serleskirchl. Bereits vor fünf Jahren begann dieses Projekt im Kopf von Helmut Strobl, Künstler aus Patsch, zu wachsen. Bei einer Wanderung am Koppeneck hat Strobl dann den idealen Kraftplatz entdeckt, um diese Idee in die Realität umzusetzen.