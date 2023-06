Nachbarschaftliche Jugendbetreuung in Zams kommt

Am Montag wurde im Gemeinderat einstimmig für die Etablierung einer Jugendbetreuung in Zams gestimmt. Zielgruppe: circa 12- bis 19-Jährige. Der Träger des Projekts ist der Verein Alter Widum, der auch in Landeck die Jugendbetreuung führt.

Das sei kein Zufall, erklärt Krismer, der maßgeblich an der Planung beteiligt war: „Man muss das Rad nicht neu erfinden. In Landeck funktioniert das bereits sehr gut, nutzen wir das.“ Außerdem könnten so Zammer Jugendliche auch das Angebot in Landeck nutzen und umgekehrt. „Und das baut nebenbei schon in jungen Jahren kleinere Rivalitäten zwischen den Nachbargemeinden ab“, schmunzelt Krismer.