Nach massivem Felssturz am Fluchthorn in Galtür sind zahlreiche Wege gesperrt

Galtür – Die Bilder vom vergangenen Sonntag nach dem massiven Felssturz am Fluchthorn in Galtür haben sich tief eingeprägt. Mit einer Aussendung wandte sich gestern auch der Tourismusverband Paznaun-Ischgl an seine Vermieter, um einen Überblick über die Vielzahl an aktuellen Wegsperrungen im betroffenen Gebiet zu geben.