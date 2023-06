Wasserstoffzug elektrisiert das Zillertal: „Es braucht eine Lösung, egal mit welchem Antrieb“

Die Umrüstung der Zillertalbahn von einem Dieselantrieb auf Wasserstoff wird schon jahrelang diskutiert. Denn das Zillertal will nämlich bereits seit 2016 eine Wasserstoffregion werden mit ihrem Herzstück, der Zillertalbahn. Bei einem alternativen Antrieb würden jährlich rund 800.000 Liter Treibstoff eingespart werden. Doch sieben Jahre sind seither ins Zillertal gezogen, über die Umstellung wird jedoch nach wie vor politisch heftig debattiert.

Sind die Kosten für Wasserstoff zu hoch, ist die neue Technologie auf der 32 Kilometer langen Strecke ein Risiko, wäre eine Elektrifizierung sinnvoller und kostengünstiger? Diese Fragen haben sich im Zillertal und in der Politik aufgestaut.

Das TT-Forum wird sie am kommenden Montag, den 19. Juni, ab 19 Uhr im FeuerWerk bei Binderholz ausführlich beleuchten. Dabei geht es um den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen Land, Bund und Zillertalbahn über die Wasserstoffbahn, über die Knackpunkte, die Finanzierung, was Experten dazu sagen, und um die Kostenschätzungen. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es gerade über die möglichen Mehrkosten eines Wasserstoffantriebs große Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern der Zillertalbahn und der Verkehrsabteilung des Landes.