Al Pacino mit 83 Jahren Vater von Söhnchen Roman geworden

Hollywood – Die Oscar-Preisträger Al Pacino (83) und Robert De Niro (79) standen für Filmklassiker wie „Der Pate - Teil II" oder „Heat" schon vor Jahrzehnten zusammen vor der Kamera. Nun haben die Hollywood-Senioren wieder etwas gemeinsam – beide sind frischgebackene Väter. Pacino ließ durch seinen Sprecher am Donnerstag die Geburt von Söhnchen Roman mitteilen. Der Schauspieler und seine Partnerin, Noor Alfallah, seien Eltern geworden. Mehr Details würden sie aber nicht verraten, hieß es in dem Statement.

De Niro rückte im Mai mit dem Babynamen seines jüngsten Nachwuchses raus. Das Anfang April geborene Mädchen heißt Gia Virginia Chen-De Niro. Der Sendung CBS Mornings stellte der stolze Daddy auch ein Foto des Babys zur Verfügung. Von einer Hand gestützt schaut das schwarzhaarige Mädchen im hellrosa Strampelanzug direkt in die Kamera. Für den nun siebenfachen Vater ist es das erste Kind mit seiner derzeitigen Partnerin Tiffany Chen.

2014 sprach er in einem Interview des Magazins The New Yorker über seine Kinder und sagte: „Ich bin für sie verantwortlich. Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich es nicht bin, macht das mich und sie traurig." Sein eigener Vater habe die Familie verlassen, als er zwei Jahre war. Ihm sei es daher wichtig, für den eigenen Nachwuchs da zu sein.