Militär: US-Atom-U-Boot läuft im südkoreanischen Hafen von Busan ein

Es ist das erste Mal seit fast sechs Jahren, dass ein von der US-Marine als „SSGN" klassifiziertes U-Boot in Südkorea Station macht. Am Donnerstag hatte Nordkorea zwei Kurzstreckenraketen vor seiner Ostküste abgefeuert.

Pjöngjang, Seoul – Ein US-amerikanisches Atom-U-Boot ist laut südkoreanischen Militärangaben im Hafen der Stadt Busan eingetroffen. Es ist das erste Mal seit fast sechs Jahren, dass ein von der US-Marine als „SSGN" klassifiziertes U-Boot in Südkorea Station macht. Im April vereinbarten der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden in Washington, „die regelmäßige Sichtbarkeit strategischer Mittel" auf der koreanischen Halbinsel weiter zu verbessern.

Am Donnerstag (Ortszeit) hatte Nordkorea noch zwei Kurzstreckenraketen vor seiner Ostküste abgefeuert. In Südkorea wurden die Starts auch als Reaktion auf gemeinsame Schießübungen der Streitkräfte Südkoreas und der USA gesehen. Kurz davor hatten die staatlichen nordkoreanischen Medien eine Erklärung des Verteidigungsministeriums in Pjöngjang veröffentlicht, in der ein Sprecher die Übungen als „provokativ und unverantwortlich" kritisierte. Nordkorea wirft beiden Ländern regelmäßig vor, mit ihren Militärübungen einen Angriff vorzubereiten. Das wird von Seoul und Washington bestritten.