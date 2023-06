Kufstein Unlimited, Tag zwei: Die Festungsstadt rockt weiter

Kufstein – K&K steht heute für „Kaiserwetter & Kufstein Unlimited“ und ist für Tausende Besucher die Krönung dieses Wochenendes. Aus allen Teilen Tirols, aber auch aus Bayern, Linz und Wien reisten die Menschen zu dem zweitätigen Musikfestival an.

Jede Menge top Coverbands rocken auf fünf Bühnen rund um die Kufsteiner Festung in der Altstadt und das alles bei gratis Eintritt. „300 Bands haben sich mit Videos, Links und Songs beworben – sie alle wollen vor dem tollen Publikum hier auftreten“, sagt Thomas Ebner vom Kufsteiner Stadtmarketing.

45 Bands wurden ausgewählt, zudem noch einige Top-Acts wie Ina Regen, die heute ab 19.30 Uhr aufspielt. Aber auch die anderen Bands wissen mit tollen Stimmen, super Sound, jeder Menge Hits und energiegeladener Bühnenshow die Zuschauer zum Klatschen, Tanzen und in Feierlaune zu bringen. Noch bis in den späten Abend ist die Festungsstadt heute in eine Klangwolke gehüllt. (ad)