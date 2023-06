Über 570 Unterschriften gegen 5 Euro Ortstaxe in St. Anton

Am 28. Juni wird in St. Anton über eine Erhöhung der Ortstaxe auf den bisherigen Höchststand von 5 Euro abgestimmt. Doch nicht nur die Aufenthaltsabgabe soll in die Höhe gehen – seit rund zwei Wochen treibt das Vorhaben des TVB St. Anton am Arlberg auch die Teilnehmeranzahl einer Online-Petition immer weiter nach oben.