Virgin Galactic will mit kommerziellem Flugbetrieb ins All starten

Mojave – Richard Bransons Weltraumunternehmen Virgin Galactic will noch Ende diesen Monats seinen kommerziellen Flugbetrieb ins All aufnehmen. Der Start des ersten Fluges „Galactic 01" sei zwischen dem 27. und 30. Juni geplant, teilte das Unternehmen des britischen Milliardärs mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien mit.

Bei „Galactic 01" handle es sich um eine Forschungsmission mit drei Angehörigen der italienischen Luftwaffe. Beim darauf folgenden, für Anfang August geplanten Flug seien dann „private Astronauten" an Bord, hieß es weiter. Von da an sollen monatlich kommerzielle Flüge in den Weltraum starten.