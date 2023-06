Der Heimweltcup in Leogang als Generalprobe für Crankworx in Innsbruck

Die Mountainbike-Asse Valentina Höll, Mona Mitterwallner und Laura Stigger sind im Dauereinsatz.

Leogang, Innsbruck – Ein Event jagt das nächste und Österreichs Mountainbike-Star Valentina Höll ist mittendrin statt nur dabei. Die 21-jährige Wahl-Innsbruckerin gehört beim Heimweltcup in Leogang im Downhill zu den Favoritinnen. Das Rennen am Samstag dient als Generalprobe für Crankworx. In Mutters geht Höll als Titelverteidigerin an den Start.

Die „Woche der Wahrheit“ beginnt für Höll, die beim letzten Weltcup in Lenzerheide (SUI) auf Platz vier landete, mit einem neuen Format mit gleich zwei Läufen im Halbfinale und Finale. „Ich finde das neue Format mega. Wir wussten ja schon vor der Saison, dass wir zwei Race Runs haben werden, deshalb habe ich viel mehr auf Ausdauer trainiert. Es gilt, Energie einzusparen und vielleicht auch ein bisschen zu taktieren“, skizzierte Höll. Die Kurssetzung in Leogang präsentiert sich so schnell wie noch nie. „Es ist nicht mehr so technisch, alles wird schneller und es geht mehr geradeaus!“ Bei den Herren will Lokalmatador Andreas Kolb seinen fünften Platz aus dem Vorjahr verteidigen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Mountainbikesports werden die UCI-Weltcups für Cross-Country Olympic, Short Track, Downhill, Enduro und E-Enduro in Leogang zu einer einzigen Veranstaltung zusammengeführt. Los geht es heute mit dem Shorttrack, den Abschluss bildet das olympische Cross-Country-Rennen am Sonntag. Die Haimingerin Laura Stigger peilt nach zwei dritten Plätzen beim Heimweltcup den „Stockerl-Hattrick“ an. Auch die Silzerin Mona Mitterwallner will aufs Podest.

Mona Mitterwallner startet heute in Leogang. © Michele Mondini

„Die Vorbereitungen sind sehr gut gelaufen. Nach Leogang geht es zu den Europaspielen nach Polen. Zuletzt blieb ich zum Glück von Krankheiten oder Stürzen verschont. Ich hoffe, dass ich einen weiteren Schritt nach vorne mache“, sagt die 21-jährige Mitterwallner, die nach Platz sieben in Lenzerheide den Schwung mitnehmen will. Laura Stigger indes zeigte dort mit den Rängen sechs und zwölf auf. (ben)

