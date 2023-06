Herz-Jesu-Fest in Weerberg: Eine Prozession mit Gänsehaut-Moment

Stolz, Tradition und viel Herzlichkeit standen am Herz-Jesu-Freitag am Weerberg im Vordergrund. Die Prozession lockte viele Zuschauer an.

Weerberg – Die Augen glänzten vor Stolz, die Fahnen wehten im sanften Wind, die Musik sowie das Gebet schallten laut durch den Ort und die Zuschauer am Straßenrand genossen in teils ehrfürchtiger Stille die vorbeiziehende Prozession. Denn am Freitagvormittag wurde am Weerberg nach alter Tradition das Herz-Jesu-Fest begangen.

„So viele sind noch nie mitgegangen“, sagt ein Weerberger Feuerwehrler. Neben ihm meint ein Passant: „So viele Zuschauer waren wohl auch noch nie da.“ Die Prozession nach dem alten Tiroler Gelöbnis von 1796 und 1809 wird nur noch am Weerberg und in Obertilliach am Freitag gefeiert. Die Strecke durch die Weerberger Felder auf gut 880 Metern ist zudem eine Besonderheit. Für viele ein Gänsehautmoment, wenn Ministranten, Pfarrer, Musikkapelle, Schützen, Trachtler, Fahnenabordnungen, Jungbauern und viele mehr durch den Ort und die grünen Wiesen mit imposanter Karwendel-Bergkulisse im Hintergrund ziehen und das Hochamt zu Herz Jesu begehen.

Das Wetter spielte heuer nur bedingt mit. Der erste Teil der Prozession lockte noch kurz ein paar Sonnenstrahlen hinter den Wolken hervor. Doch je weiter die vielen Teilnehmer vorankamen, desto dunkler wurde der Himmel. Gegen Ende blieben sie vom Regen nicht mehr verschont – das tat dem stolzen Blick der Trachtler und Schützen jedoch keinen Abbruch. Sie ließen sich ihre Freude an diesem Ehrentag nicht nehmen. (emf)

📽️ Videos | Der feierliche Aufmarsch am Weerberg

