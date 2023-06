Schubert verpasste Finale des Innsbrucker Boulder-Weltcups

Innsbruck - Lokalmatador Jakob Schubert hat beim Heim-Weltcup in Innsbruck das Finale des Boulder-Bewerbs verpasst. Der 32-Jährige belegte am Freitag im Halbfinale nur den 17. Rang unter 20 Kletter-Assen und muss daher beim Finale der Top 6 am Abend (19.30 Uhr/live ORF Sport +) zusehen. Dem Tiroler gelang damit auch im vierten Boulder-Bewerb der Weltcupsaison kein Spitzenresultat. Überlegener Halbfinalsieger wurde der Belgier Simon Lorenzi, der alle vier Boulder bis zum Top meisterte.