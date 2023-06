Schubert verpasste in Innsbruck Boulder-Finale: Voller Fokus auf den Vorstieg

Innsbruck – Aprilwetter beim Kletterweltcup am Donnerstagnachmittag in Innsbruck. Und ähnlich unvorhersehbar, wie sich Sonnenschein, Regen und Wind abwechselten, prasselten die Boulder-Probleme auf Jakob Schubert hernieder. Die einzig verbliebene österreichische Hoffnung fand im Boulder-Halbfinale von Beginn an nicht den erhofften Flow und musste sich letztlich mit zwei Zonen-Wertungen und Rang 17 zufriedengeben.