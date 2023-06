Kufstein unlimited hat begonnen: Bis zu 30.000 Besucher erwartet

Kufstein – Musik an jeder Ecke, Partystimmung und eine tolle Atmosphäre: Der erste Tag von Kufstein unlimited hat (trotz Regens zu Beginn) wieder voll eingeschlagen. An zwei Tagen treten in der Innenstadt an die 40 Bands auf fünf Bühnen auf, der Kufsteiner Stadtmarketingchef Thomas Ebner erwartet auch heuer wieder einen Publikumsansturm. Bis zu 30.000 Besucher könnten es bei freiem Eintritt werden, wenn das Wetter mitspielt.