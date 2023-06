Neue Regierung steht: Finnland rückt deutlich nach rechts

Helsinki – Finnland rückt mit einer neuen Regierung deutlich nach rechts. Ein Mitte-Rechts-Bündnis aus vier Parteien unter dem konservativen designierten Ministerpräsidenten Petteri Orpo kündigte am Freitag in Helsinki unter anderem eine schärfere Einwanderungspolitik an. Zuvor hatte Orpos Nationale Sammlungspartei sich nach wochenlangen Verhandlungen mit der rechtspopulistischen Partei Die Finnen, der Schwedischen Volkspartei und den Christdemokraten auf eine Zusammenarbeit geeinigt.