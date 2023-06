Nach wenigen Minuten beendet: Kanada-GP begann mit ausgefallenem Training

Montreal – Eine Panne bei der Videoüberwachung hat das Formel-1-Auftakttraining in Montreal nach wenigen Minuten beendet. Kurz nach Beginn hielt die Rennleitung am Freitag per Roter Flagge aus Sicherheitsgründen die erste Session in Kanada an, weil man offenbar nicht auf alle Überwachungskameras an der Strecke zugreifen konnte. Zunächst schien noch der Defekt bei Alpine-Pilot Pierre Gasly die Ursache zu sein, der mit Kupplungsschaden auf der Strecke ausgerollt war.