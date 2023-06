USA drängen Serbien zur Freilassung von Kosovo-Polizisten

Ein Vertreter der US-Regierung hat Serbien aufgefordert, drei inhaftierte Polizisten aus dem Nachbarland Kosovo freizulassen. Die Beamten hätten die Grenze nicht absichtlich überquert und es sei wahrscheinlich, dass sie aus dem Kosovo entführt worden seien oder "versehentlich die Grenze überquert" hätten, sagte der stellvertretende US-Außenminister Gabriel Escobar am Donnerstag gegenüber Journalisten.

Ein serbisches Gericht ordnete am Freitag jedoch die weitere Inhaftierung und Untersuchung der drei Kosovo-Polizisten an, die diese Woche in einem Grenzgebiet festgenommen wurden. Die Staatsanwaltschaft in der südwestlichen serbischen Stadt Kraljevo erklärte, sie habe die drei Polizisten der unerlaubten Herstellung, des Besitzes, des Tragens und des Handels mit Waffen und Sprengstoffen angeklagt.

Der Strafrahmen belaufe sich auf eine Haftstrafe zwischen zwei und zwölf Jahren, berichtete der Sender Free Europe. In einer ersten Reaktion hatte Petar Petkovic, Leiter des Regierungsbüros für den Kosovo, am Mittwoch von möglichem Terrorismus gesprochen.

Nach wie vor streiten Belgrad und Prishtina darüber, wo genau die Polizisten festgenommen wurden. Nach Angaben serbischer Behörden erfolgte die Festnahme auf serbischem Gebiet, 1,8 Kilometer von der Grenze des Kosovo entfernt. Laut dem kosovarischen Premier Albin Kurti wurden sie auf dem Gebiet der nordkosovarischen Gemeinde Leposavic, 1,3 Kilometer von der Grenze entfernt "gekidnappt". Kurti begrüßte die Forderung Escobars. "Serbien hat sie entführt, auf einer Straße im Kosovo, die serbische Schmuggler nutzen", sagte er am Freitag auf einem Dialogforum im nordmazedonischen Seebad Struga am Ohridsee.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic wiederum wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte Kurti, den Konflikt anzuheizen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat für nächste Woche Krisengespräche mit Kurti und Vucic einberufen. Kurti wollte sich am Freitag zunächst nicht zu der Einladung äußern.

Escobar warf Kurti "unnötige Eskalation" in einer angespannten Lage vor. Bereits Ende Mai hatten die USA die kosovarischen Streitkräfte von einem gemeinsamen NATO-Manöver ausgeschlossen. Kurti bemühte sich, dies herunterzuspielen. "Wir haben geringfügige Differenzen mit unseren Verbündeten, aber das hat keine großen Folgen", sagte er am Rande des Forums in Struga zur Deutschen Presse-Agentur.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bedauerte die "unhaltbare Situation" im Norden des Kosovo, wie er am Freitag auf Twitter mitteilte. "Kosovo und Serbien müssen unverzüglich konkrete deeskalierende Maßnahmen ergreifen und den von der EU geförderten Dialog wieder aufnehmen, um die Normalisierung voranzutreiben", betonte Schallenberg.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Zwischen den beiden Nachbarländern schaukeln sich die Spannungen seit Monaten hoch. Ende Mai hatten gewalttätige Serben im Nord-Kosovo Soldaten der NATO-geführten Schutztruppe KFOR angegriffen. Bei den Zusammenstößen gab es Dutzende Verletzte auf beiden Seiten. Auslöser des Konflikts war die Einsetzung albanischstämmiger Bürgermeister, die aus Wahlen hervorgegangen waren, die die Serben auf Geheiß Belgrads boykottiert hatten.

Inmitten der angespannten Lage demonstrierten am Freitag erneut hunderte Angehörige der serbischen Minderheit gegen die Festnahme eines mutmaßlichen serbischen Milizenchefs demonstriert. Zudem wurden nach Polizeiangaben Blendgranaten auf Polizeiwachen in Mitrovica und Zvecan geschleudert. In der Nacht zuvor waren in der Region bereits zwei Polizeiautos mit Steinen angegriffen worden.

Die Proteste entzündeten sich an der Festnahme des mutmaßlichen serbischen Milizenchefs Milun Milenkovic am Dienstag. Bereits unmittelbar danach hatte es in Mitrovica gewaltsame Zusammenstöße zwischen serbischen Demonstranten und der kosovarischen Polizei gegeben. Die Krisenstadt im Norden des Landes ist geteilt in serbische Viertel nördlich des Ibar-Flusses und einen albanischen Teil im Süden.