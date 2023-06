Mercedes EQS SUV im Test: Stuttgarter Luxus-Stromer

Inzing – Wenn man auf einen Mercedes mit einem „S“ im Namen trifft, dann ist die Erwartungshaltung entsprechend hoch. Schließlich nimmt man in einem Schwaben der Sonderklasse Platz und will demnach auch verwöhnt werden. Das verhält sich auch beim Mercedes EQS SUV nicht anders, weshalb wir uns riesig darauf gefreut haben, dem hochbeinigen Luxus-Stromer aus dem Hause Mercedes etwas genauer unter das Blechkleid zu schauen. Kürzlich war es so weit, und wir durften den Mercedes EQS SUV 450 4Matic in Empfang nehmen.