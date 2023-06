Liste Fritz warnt vor Ausweichverkehr vom Brenner: „Osttirol wird bald überrollt“

Lienz – Doppelt so viele Fahrzeuge wie jetzt befürchtet Günther Hatz, Bezirkssprecher der Liste Fritz in Osttirol, in einem Jahr auf der Drautalstraße und über den Felbertauern. „Wenn die Luegbrücke nächstes Jahr saniert wird und die Brennerautobahn nur mehr einspurig befahrbar ist, dann werden wir in Osttirol überrollt.“ Schon jetzt seien die Durchfahrten von Lienz und Sillian die beiden verbliebenen Nadelöhre der B100 Drautalstraße im Bezirk Lienz. Dem pflichtet LA Markus Sint bei, der mit Hatz gestern in Lienz zu einem Pressetermin geladen hatte: „In Südtirol wird unter dem Deckmantel von Olympia gebaut wie wild, man sehe sich nur den gewaltigen Straßenknoten bei Percha an. Die Lawine rollt dann zu uns.“