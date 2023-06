Der BMW X1 30e beherrscht das Spiel der Kräfte

In der stärksten Hybrid-Variante des X1 zeigt BMW, wie ein Plug-in-Hybrid den Markenkern souverän auf die Straße bringt.

Innsbruck – Der XI zählt zu den wichtigsten Modellen des BMW-Konzerns. Das merkt man der nunmehr dritten Generation auch an. So wirkt das kompakte SUV schon kurz nach seiner Präsentation ausgereift und bis ins Detail profund durchkonstruiert. Hätte BMW die früheren Bügeltürgriffe und das so gute i-Drive-Bediensystem belassen – man könnte trotz sportlichem Grundcharakter nahezu vom fehlerfreien Auto sprechen.