Finanzwissenschafter Michael Kirchler: „Wettbewerb ist nicht nur gut“

Innsbruck – Wie beeinflusst Wettbewerb moralisches Verhalten? Was in einer Studie mit ForscherInnen aus Innsbruck, Wien, Stockholm und Amsterdam untersucht wurde, versuchte der Finanzwissenschafter der Universität Innsbruck Michael Kirchler in „Tirol Live“ zu beantworten. Keinen Zweifel gebe es daran, dass Wettbewerb die Moral von Menschen beeinflusse, sagt der Verhaltensökonom. Allerdings: „Man kann nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht.“ Und, so betont Kirchler, man könne auch nicht immer sagen, dass Wettbewerb gut sei. Denn Wettbewerbssituationen wirkten sich unterschiedlich auf Menschen aus. Wichtig für positive oder negative Auswirkungen von Wettbewerb seien auch die Definitionen. Geht es um Geld? Geht es nur um den Wettbewerb an sich?