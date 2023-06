Abrechnung aufgeschoben: Trump bleibt trotz Anklagen Favorit der US-Republikaner

Trotzdem dominiert Trump weiterhin die politische Bühne rechts der Mitte. Auch die zweite Anklage diese Woche brachte ihm im eigenen Lager einen Schub an Solidarität und Wahlkampfspenden ein. Das sagt viel aus über die Polarisierung in den USA und über die Verschwörungstheorien, die Trump an der Parteibasis verankern konnte – von der angeblich gestohlenen Wahl bis zur Behauptung, er werde von der Biden-Administration politisch verfolgt.