Angriff auf Schule: Mindestens 25 Tote bei Rebellenangriff in Uganda

Kampala – Eine islamistische Miliz hat bei einem Angriff auf eine Sekundarschule in Uganda nach Angaben der Polizei mindestens 25 Menschen getötet. Acht weitere Menschen befänden sich zudem in kritischem Zustand, teilte die Polizei am Samstag weiter mit. Wie viele der Opfer Kinder sind, wurde nicht erläutert. Den Angaben zufolge überfiel die Miliz die Schule am späten Freitagabend. Sie habe einen Schlafsaal niedergebrannt und Lebensmittel mitgenommen.