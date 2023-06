Im Tivoli regiert heute wieder König Football

Innsbruck – „Platz haben wir noch genug“, erklärte Swarco-Raiders-Clubmanager Markus Wieser mit einem Grinser auf den Lippen. Natürlich wären ihm 17.000 Fans am Tivoli beim ersten Heimspiel (18 Uhr) in der European League of Football (ELF) am liebsten, „aber wir werden auch so eine tolle Kulisse zustande bringen“. Ob gegen die Barcelona Dragons gleich die letztjährige Spitzenmarke von 5000 Zuschauern erreicht wird, da will man sich auf Seiten des Tiroler Vorzeigeclubs noch nicht festlegen.