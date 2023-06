„Lobo e Cão – Wolf and Dog“: Die Sehnsucht nach Freiheit im Inselparadies

Innsbruck – Ein Inselparadies kann auch ein Gefängnis sein. Die jugendliche Ana lebt zusammen mit ihrer Familie auf São Miguel auf den Azoren. Ana versorgt die Kreuzfahrtschiffe mit frischem Obst. Dafür darf sie dann kurz in der Schiffsdisco tanzen und von der Ferne träumen. Die einzige wirkliche Freiheit in diesem Arbeitsleben bietet ihr und ihrem besten Freund Luis eine queere Außenseiter-Community. Drumherum treibt der Katholizismus seine altmodischen Blüten in Form von Prozessionen, Pilgerwanderungen und viel Homophobie.