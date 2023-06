6 Fragen an Expertin: „Ab 20 Grad wird es für den Hund kritisch“

Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe, erklärt, warum im Sommer der Hund im eingesperrten Auto schnell kollabiert und wie man einem in Not geratenen Vierbeiner helfen kann.

4. Wie kann jemand helfen, der einen Hund in Not im Auto entdeckt? Andere Passanten aufmerksam machen und eingreifen. Einer soll am Auto bleiben und der andere soll den Fahrzeughalter ausrufen lassen, das geht zum Beispiel am Parkplatz eines Einkaufszentrums. Und wenn möglich, das Auto abschatten. Wenn niemand kommt, die Polizei rufen. Sie kann entscheiden, ob das Auto aufgebrochen wird oder nicht.