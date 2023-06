60-Jährige bei Auffahrunfall in Hopfgarten verletzt

Hopfgarten im Brixental – In Hopfgarten wurde Samstagfrüh eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall verletzt. Als die 60-Jährige von der Kelchsauer Landesstraße nach links in den Ortsteil Elsbethen einbiegen wollte, prallte ein hinter ihr fahrender Autolenker gegen das Heck des Fahrzeugs. Der 41-Jährige gab später an, er habe den Blinker nicht gesehen.