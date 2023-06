FPÖ wittert „Skandal“ und zeigt Rauch wegen Safer-Sex-Kampagne an

Wien – Die FPÖ hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wegen einer Safer-Sex-Kampagne, die das Ministerium zu Beginn des "Pride Month" im Juni gestartet hat, angezeigt. Der Fokus der Kampagne scheine "nicht wie vorgegeben auf der Verhütung von Krankheiten, sondern auf der Bewerbung der Sex-Praktiken" zu liegen, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung. FPÖ-Familiensprecherin Rosa Ecker sieht einen Verstoß gegen Paragraf 2 des Pornografiegesetzes.

Beim Gesundheitsministerium kann man die Kritik nicht nachvollziehen. Auf Darstellungen von Erotik oder Pornografie sei aus Gründen des Kinder- und Jugendschutzes bewusst verzichtet worden, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Gestaltung und Sprache der Werbemittel sei auffällig und der Zielgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen angepasst. Zudem würden diese "zielgruppenspezifisch zum Beispiel in Nachtlokalen verteilt, wo Kinder in der Regel keinen Zugang haben". Auch der Österreichische Werberat habe bestätigt, dass keine Gefährdung von Kindern und Jugendlichen bestehe.