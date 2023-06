Sechsjährige im Salzkammergut von umstürzendem Baum am Kopf getroffen

Traunkirchen – Eine Sechsjährige ist am Freitagnachmittag bei einer Wanderung gemeinsam mit ihrer Kindergarten-Gruppe auf die Hochsteinalm in Traunkirchen (Bezirk Gmunden) von einem umstürzenden Baum am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Eine Begleitperson war zufällig ausgebildeter Notfallsanitäter und kümmerte sich um die Erstversorgung. Der Notfallhubschrauber flog das Mädchen in ein Linzer Spital, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.