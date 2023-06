Kika/Leiner-Deal: ÖGB-Chef Katzian regt unabhängige Kommission an

Wien/St. Pölten – ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat am Samstag in der Ö1-Radioreihe „Im Journal zu Gast" die Prüfung des Verkaufs der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner durch eine unabhängige Kommission angeregt. Diese könnte dann auch eine „mögliche Rückabwicklung" zum Beispiel von Immobiliendeals ausloten. Zunächst will Katzian aber die Aufarbeitung sämtlicher Abläufe durch die Finanzprokuratur abwarten.