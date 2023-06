19-Jährige Fußgängerin von Auto im Flachgau getötet

Mattsee – Eine 19-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Samstag auf der Obertrumer Landesstraße bei der Zufahrt in die Ortschaft Mattsee Nord (Flachgau) von einem Auto erfasst und getötet worden. Trotz Reanimationsversuchen starb die junge Frau vor Ort. Der 24-jährige Unfalllenker aus dem oberösterreichischen Bezirk Braunau flüchtete zunächst von der Unglücksstelle. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei via Presseaussendung stellte er sich am Vormittag bei der Wachstube in Obertrum.