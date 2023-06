Erste Pepco-Filiale in der Kufsteiner Innenstadt eröffnet

Kufstein – In der Kaiserbergstraße in Kufstein hat im Mai eine neue Filiale des Discounters Pepco ihre Pforten geöffnet – die erste in der Festungsstadt, die zweite im Bezirk. „Pepco war bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach einer Top-Location im Bezirk Kufstein und wir freuen uns, diese nun zur Verfügung stellen zu können“, so Josef Feichtner, Geschäftsführer von Unterberger Immobilien. Das Unternehmen hat die Geschäftsflächen im Sternhaus neu saniert, dort erwarte Kundinnen und Kunden nun eine große Auswahl an Kleidung, Deko und Haushaltswaren.