Lautstarkes Zeichen für LGBTIQ+-Rechte: 27. Wiener Regenbogenparade hat begonnen

Wien – Die Regenbogenparade als Höhepunkt der Vienna Pride hat ab Samstagmittag auf der Wiener Ringstraße wieder ein lautstarkes Zeichen für die Rechte von LGBTIQ+-Menschen gesetzt. Der jährliche bunte Demo-Zug für ein ernstes Anliegen, der heuer zum 27. Mal stattfand, bewegt sich wie immer „andersrum", also gegen die Fahrtrichtung. Heuer besteht er aus 98 geschmückten Lkw, anderen Fahrzeugen und Teilnehmergruppen und ist somit die zweitgrößte Regenbogenparade in Wien bisher.

Noch größer war die jährlich ohnehin schon „größte Demonstration Österreichs", so das Veranstalterteam, nur einmal – als sie im Jahr 2019 als EuroPride ausgerichtet worden war. Damals hatte es der Demo-Zug auf 109 teilnehmende Gruppen gebracht, sagte Katharina Kacerovsky-Strobl, Organisatorin von Vienna Pride und Geschäftsführerin der Stonewall GmbH. Mit rund 500.000 hatte auch eine Rekordzahl an Menschen teilgenommen. Aber auch in „normalen" Jahren lockt das Spektakel mit gesellschaftspolitischem Anliegen zigtausende Menschen an. Im vergangenen Jahr wurde die 26. Ausgabe – die erste in vollem Umfang nach den Corona-Einschränkungen – laut Organisationsteam von mehr als 250.000 Menschen besucht. Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer heuer gezählt werden, sollte am frühen Abend feststehen.