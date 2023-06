30-Jähriger in Navis von Kettensäge an der Schulter verletzt

Beim Fällen eines Baumes verkeilte sich der Einheimische mit der Motorsäge. Durch den Rückstoß wurde er von der laufenden Kette an der Schulter getroffen.

Navis – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Samstagvormittag im Brenntal bei Navis ereignet: Bei Holzschlägerungen verletzte sich ein 30-Jähriger mit einer Motorsäge an der Schulter und musste daraufhin in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.