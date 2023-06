Schwere Unfälle mit dem E-Bike: Zwei Männer schwer am Kopf verletzt

In Walchsee, Biberwier und in der Innerkelchsau ereigneten sich am Samstag gegen Mittag schwere E-Bike-Unfälle. Drei Männer landeten im Krankenhaus, einer hatte keinen Helm getragen.

Biberwier – Nach drei schweren Stürzen mit dem E-Bike mussten am Samstag gegen Mittag drei Männer ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der erste Unfall ereignete sich auf einem Forstweg in Biberwier: Dort wollte ein 79-jähriger E-Biker als Erster einer mehrköpfigen Gruppe vorausfahren. In einer Rechtskurve kam er ohne Fremdverschulden zu Sturz und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Mann wurde von seinen Begleitern erstversorgt und anschließend mit Kopfverletzungen in das Krankenhaus in Reutte geflogen.

25 Minuten später mussten dann die Rettung im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Brixental ausrücken: Dort war ein 58-jähriger Deutscher –ebenfalls Teil einer mehrköpfigen Gruppe – auf dem öffentlichen Interessentschaftsweg Urschla in der Innerkelchsau in einer Kurve aufgrund eines Bremsfehlers zu Sturz gekommen. Mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch wurde der Verunfallte nach der Erstversorgung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Gegen 15. 25 Uhr passierte ein weiterer Unfall: Ein 57-jähriger Deutscher war mit dem E-Bike in Walchsee von der "Kantusalm" talwärts in Richtung "Ottenalm" unterwegs, als er aus unbekannter Ursache stürzte. Der Mann hatte keinen Helm auf dem Kopf und schlug hart auf dem Weg auf. Die Begleiter des Deutschen, die voraus gefahren waren, schlugen schließlich Alarm. Der Schwerverletzte musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen werden. (TT.com)