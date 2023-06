Blitz sorgte für Waldbrand in Bad Häring: Einheimischer schlug Alarm

Bad Häring – Ein Blitz hat in einem Wald am Großen Pölven (1595 Meter) im Gemeindegebiet von Bad Häring einen Glimmbrand ausgelöst. Das Feuer wurde zum Glück gegen 10.30 Uhr schon kurz nach dem Blitzeinschlag von einem Wanderer entdeckt, der als Musikant zu Fuß zur Bergmesser unterwegs war, die am Pölven geplant war.