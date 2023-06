Fels brach aus: Kletterer in St. Ulrich an der Hand und am Fuß verletzt

St. Ulrich am Pillersee – Glück im Unglück hatte ein 29-jähriger Kletterer am Samstag bei einer Klettertour auf der Route „Zeitgeist“ am Ulrichshörndl in den Loferer Steinbergen. Gerade als er im Vorstieg kletterte, brach plötzlich eine 1,5 x 1 Meter große Felsschuppe aus, wodurch der Mann nach hinten stürzte.